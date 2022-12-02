Проводится работа в связи с учреждением азербайджано-турецкого университета

Ведутся работы в связи с учреждением азербайджано-турецкого университета.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пятницу в министерстве науки и образования Азербайджана в ответ на запрос Trend.

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