Проводится работа в связи с учреждением азербайджано-турецкого университета
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Ведутся работы в связи с учреждением азербайджано-турецкого университета.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пятницу в министерстве науки и образования Азербайджана в ответ на запрос Trend.

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