В парламенте Азербайджана предложено пересмотреть механизм налогообложения медучреждений.

Как сообщает в пятницу Day.Az, с таким предложением выступил депутат Рашад Махмудов в ходе обсуждения законопроекта "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

"Существуют больницы и медицинские учреждения при TƏBIB, институты, включая медицинский университет при министерстве здравоохранения, частные больницы, а также медицинские учреждения при различных министерствах. Исходя из изменений в законодательстве, есть существенные различия между выплачиваемым НДС. Некоторые медорганизации платят НДС в размере 1 процента, некоторые освобождены от налога на прибыль как частные организации. Возникает значительная разница, которая варьирует от 1 до 38 процентов. Эти различия создают серьезные препятствия для работы, проводимой сегодня в стране, в том числе для государственно-частного партнерства. Данные вопросы должны найти свое решение", - добавил депутат.