https://news.day.az/society/1516403.html В Баку сгорел автомобиль
В Баку сгорел автомобиль
В Гарадагском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, легковой автомобиль Khazar съехал с дороги и перевернулся на обочине.
В результате сгорели легковоспламеняющиеся детали машины.
Близлежащие деревья были защищены от огня.
Пожар потушен.
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