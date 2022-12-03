В Баку сгорел автомобиль

В Гарадагском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, легковой автомобиль Khazar съехал с дороги и перевернулся на обочине.

В результате сгорели легковоспламеняющиеся детали машины.

Близлежащие деревья были защищены от огня.

Пожар потушен.