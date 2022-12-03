Крупная кража в Баку

В Баку совершена кража, сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.

В 6-е отделение полиции Бинагадинского РУП поступила информация о похищении 5 000 манатов с банковского счета жителя поселка Баладжары.

Правоохранители выявили и задержали подозреваемого в краже - им оказался уроженец Абшеронского района Талех Алиев.

По данному факту ведется расследование.