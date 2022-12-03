https://news.day.az/society/1516453.html Крупная кража в Баку
Крупная кража в Баку
В Баку совершена кража, сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.
В 6-е отделение полиции Бинагадинского РУП поступила информация о похищении 5 000 манатов с банковского счета жителя поселка Баладжары.
Правоохранители выявили и задержали подозреваемого в краже - им оказался уроженец Абшеронского района Талех Алиев.
По данному факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре