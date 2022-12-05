В Азербайджане выпал снег высотой 11 см

По данным Национальной гидрометеорологической службы на 5 декабря, на территории страны наблюдались неустойчивые погодные условия, местами прошли дожди, в горах выпал снег.

Как сообщили Day.Az в службе, высота снежного покрова в Алтыагадже составила 11 сантиметров, Дашкесане - 9, Шеки - 8, Гёйгёле - 5, Гахе, Лерике - 4, Губе - 3, Гусаре, Грызе, Шамахе, Исмаиллы, Шахдаге, Халтане - 2, Ярдымлы, Гобустане - 1.

В Лянкяране выпало 18 миллиметров осадков, Губе, Габале - 6, Шабране, Астаре, Товузе, Шеки - 5, Ярдымлы, Гёйгёле, Гёйчае, Балакене, Дашкесане, Исмаиллы, Алтыагадже, Шамкире, Агстафе, Гусаре, Гядабее, Сядяряке, Огузе, Кюрдамире, Лерике, Барде, Зардабе, Бейлягане, Имишли, Сабирабаде, Гаджигабуле, Шаруре, Нафталане, Гобустане, Гяндже, Халтане - 4.

4 декабря температура воздуха в Баку была на 3° ниже климатической нормы, минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове - до 2° тепла, в Нахчыванской АР -до 5° мороза, в горных районах - 3-8° мороза, в высокогорных районах - 11-17° мороза, в низменных районах - до 5° тепла.