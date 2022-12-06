https://news.day.az/society/1517253.html Пожар в здании Академии ГПС в Баку - ВИДЕО
Пожар в здании Академии ГПС в Баку - ВИДЕО
В Баку в здании Академии Государственной пограничной службы (ГПС) произошел пожар.
Как сообщает во вторник Day.Az, на место привлечены сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
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