Пожар в здании Академии ГПС в Баку

В Баку в здании Академии Государственной пограничной службы (ГПС) произошел пожар.

Как сообщает во вторник Day.Az, на место привлечены сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

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