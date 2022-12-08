https://news.day.az/society/1517736.html Сколько человек отправлены Фондом YAŞAT на лечение в Турцию?
Сколько человек отправлены Фондом YAŞAT на лечение в Турцию?
На сегодня Фонд YAŞAT направил в Турцию на лечение 184 человека.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда YAŞAT за два года, сказал глава фонда Эльвин Гусейнов.
По его словам, 177 из них - тяжелораненые участники войны, 7- являются членами семей шехидов.
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