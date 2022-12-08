В Уджаре задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Уджарского РОП, на территории района были задержаны трое подозреваемых в совершении разбойного нападения на гражданина.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ходе расследования были установлены личности задержанных: Абдуррагим Меджидов, Али Ибрагимов и Эльхан Ахмедов. Все трое являются уроженцами Зардабского района и в Уджаре проживают временно.

В своих показаниях они признались в совершенном деянии.

Инцидент произошел вечером 6 декабря перед ювелирным магазином. Злоумышленники подошли к местному жителю и потребовали у него сумку, которую он положил в багажник своего автомобиля. Однако последний оказал сопротивление, так как в сумке находились золотые украшения стоимостью около 7 000 манатов. Избив мужчину, грабители разбили стекло его автомобиля и затем скрылись с места происшествия. Во время нападения все трое были в медицинских масках.

По данному факту в отношении А.Меджидова, А.Ибрагимова и Э.Ахмедова возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Не исключается причастность этих лиц к аналогичным преступлениям.