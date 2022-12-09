Из Турции отправлены саженцы для "Леса Дружбы" в Джебраиле

В Азербайджан отправлены семена и саженцы, подготовленные Главным управлением лесного хозяйства Турции для азербайджано-турецкого "Леса Дружбы" в Джебраильском районе, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

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