https://news.day.az/society/1517963.html Из Турции отправлены саженцы для "Леса Дружбы" в Джебраиле
Из Турции отправлены саженцы для "Леса Дружбы" в Джебраиле
В Азербайджан отправлены семена и саженцы, подготовленные Главным управлением лесного хозяйства Турции для азербайджано-турецкого "Леса Дружбы" в Джебраильском районе, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
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