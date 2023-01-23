Несчастный случай в бакинском метро

Во время управления поездом скончался машинист бакинского метро.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", инцидент произошел в ночь с 21 на 22 января на станции метро "Автовокзал".

Согласно информации, машинист мотовоза Керимли Айдын Юсиф оглу (1958 года рождения), внезапно скончался, во время управления хозяйственным поездом на станции "Автовокзал".

По факту проводится расследование.