https://news.day.az/society/1530742.html Цепная авария в Загатале - есть пострадавший - ФОТО
Цепная авария в Загатале - есть пострадавший - ФОТО
В ночь с 22 на 23 января на проспекте Г.Алиева в городе Загатале произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись ВАЗ-2121 ("Нива"), Hyundai и BMW.
В результате цепной аварии водитель "Нивы" Азад Османов (1987 г.р.) потерял управление транспортным средством, из-за чего машина перевернулась. Мужчина застрял в деформированном автомобиле.
Спасатели местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана извлекли А.Османова и передали врачебной бригаде. Он был госпитализирован в Центральную районную больницу.
По данному факту проводится расследование.
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