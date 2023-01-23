Цепная авария в Загатале

В ночь с 22 на 23 января на проспекте Г.Алиева в городе Загатале произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись ВАЗ-2121 ("Нива"), Hyundai и BMW.

В результате цепной аварии водитель "Нивы" Азад Османов (1987 г.р.) потерял управление транспортным средством, из-за чего машина перевернулась. Мужчина застрял в деформированном автомобиле.

Спасатели местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана извлекли А.Османова и передали врачебной бригаде. Он был госпитализирован в Центральную районную больницу.

По данному факту проводится расследование.