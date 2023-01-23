В Азербайджане снизились количество преступлений, связанных с взяточничеством и подкупом

В результате принятых мер количество зарегистрированных в 2022 году в Азербайджане преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, по сравнению с 2021 годом снизилось на 83,3 процента.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на заседании коллегии военной прокуратуры сообщил заместитель генерального прокурора, военный прокурор Азербайджана, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

Он отметил, что в прошлом году случаи преступления с нарушением правил обращения с оружием и предметами, представляющими высокую опасность для окружающих уменьшились на 73,7 процента, преступления, связанные с грабежом или вымогательством c применением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств на 62,1 процента, преступления против собственности на 28,9 процента, хулиганство на 25 процентов, правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами и нарушение правил их эксплуатации на 23,3 процента, преступления, связанные с взяточничеством и подкупом на 19,9 процента, халатность на службе на 7,7 процента и самоубийства на 33,3 процента.