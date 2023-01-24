Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 25 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 8-11° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах ожидается гололедица на дорогах.