Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) были вакцинированы 563 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 318, вторую дозу получили 71, бустерную дозу - 137 человек.

Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 37.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 940 465, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 401 423, вторую дозу получили 4876 706, бустерную дозу - 3 397 208 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 265 128 человек.