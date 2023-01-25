В Балакене задержан мужчина, незаконно вырубивший деревья
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В отдел полиции поступила информация о незаконной вырубке деревьев в селе Талалар Балакенского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате принятых сотрудниками полиции соответствующих мер задержан местный житель Осман Соналов, подозреваемый в вырубке деревьев.

По факту в Балакенском РУП ведется расследование.