https://news.day.az/society/1531432.html В Балакене задержан мужчина, незаконно вырубивший деревья
В Балакене задержан мужчина, незаконно вырубивший деревья
В отдел полиции поступила информация о незаконной вырубке деревьев в селе Талалар Балакенского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате принятых сотрудниками полиции соответствующих мер задержан местный житель Осман Соналов, подозреваемый в вырубке деревьев.
По факту в Балакенском РУП ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре