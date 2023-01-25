В Азербайджане этим работникам выплатят надбавки к зарплате

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О регулировании некоторых вопросов, связанных с государственной службой".

Как сказал в среду Day.Az по данному вопросу экономист Вугар Байрамов, в соответствии с изменениями, с 1 января 2023 года повышена заработная плата ряда работников государственных органов (регистратор, контролер, сельскохозяйственный рабочий, служащий, садовник, сторож, рабочий без квалификационной категории и т. д.) не являющихся госслужащими.

Кроме того, с 2023 года в целях поощрения работников, упомянутых в настоящем постановлении, в государственном бюджете, ежегодно утверждаемом на следующий год, предусматриваются дополнительные средства в размере 3-кратного месячного должностного оклада, установленного для этих работников в государственных органах. Ожидается, что в течение года дополнительные зарплаты будут выплачиваться 3 раза в виде премий, в праздничные дни", - отметил Байрамов.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 5 января 2023 года, с 1 января 2023 года минимальная ежемесячная заработная плата установлена в размере 345 манатов.