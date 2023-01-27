https://news.day.az/society/1532293.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, 37 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Три пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 847 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 817 541 человек вылечился, 10 080 скончались, число активных больных - 226
За прошедшие сутки проведено 1 413 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 481 325 тестов.
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