В Азербайджане названо число заболевших в прошлом году детей

В прошлом году в Азербайджане у 48 109 детей были выявлены различные заболевания.

Об этом сообщили в субботу Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как отметили в ведомстве, из 802 291 детей, подлежащих обследованию в 2022 году, к обследованиям были привлечены 763 332 ребенка, заболевания были выявлены у 48 109 детей.

В сообщении отмечается, что в 2021 году были обследованы 737 248 детей. В том же году заболевания былы выявлены у 32 838 детей.