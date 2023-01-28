https://news.day.az/society/1532524.html В Азербайджане названо число заболевших в прошлом году детей
В Азербайджане названо число заболевших в прошлом году детей
В прошлом году в Азербайджане у 48 109 детей были выявлены различные заболевания.
Об этом сообщили в субботу Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Как отметили в ведомстве, из 802 291 детей, подлежащих обследованию в 2022 году, к обследованиям были привлечены 763 332 ребенка, заболевания были выявлены у 48 109 детей.
В сообщении отмечается, что в 2021 году были обследованы 737 248 детей. В том же году заболевания былы выявлены у 32 838 детей.
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