Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников в Баку, задействованных в борьбе с COVID-19
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Продлен срок предоставления срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторные услуги лицам, заразившимся коронавирусом нового типа (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.

Как сообщает в субботу Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, этот срок продлен с 1 января по 1 марта.