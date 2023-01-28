https://news.day.az/society/1532644.html Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников в Баку, задействованных в борьбе с COVID-19
Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников в Баку, задействованных в борьбе с COVID-19
Продлен срок предоставления срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторные услуги лицам, заразившимся коронавирусом нового типа (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.
Как сообщает в субботу Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, этот срок продлен с 1 января по 1 марта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре