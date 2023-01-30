https://news.day.az/society/1533198.html Разыскивается пропавший в прошлом году в Баку 29-летний мужчина - ФОТО
Разыскивается пропавший в прошлом году в Баку 29-летний мужчина - ФОТО
29-летний Ислам Рагимли 9 декабря 2022 года вышел из своего дома в Насиминском районе Баку и с тех пор не вернулся.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, молодой человек, предположительно, страдает расстройством памяти.
Узнавших мужчину по фото или располагающих информацией о нем просят сообщить об этом в службу "102" МВД или в Насиминский РУП по номерам: (012) 440-02-02 (городской телефон) и (055) 711-18-65 (мобильный).
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