https://news.day.az/society/1533634.html Арестован начальник Пенитенциарной службы Нахчывана - ФОТО
Арестован начальник Пенитенциарной службы Нахчывана - ФОТО
Арестован начальник Пенитенциарной службы Нахчывана, генерал-майор юстиции Тофиг Этибар оглу Гасанов.
Как передает Day.Az, Тофиг Гасанов подозревается в получении взяток в особо крупных размерах и в злоупотреблении должностными полномочиями.
Ходатайство следственного органа об избрании в отношении генерал-майора меры пресечения направлено в Сабаильский районный суд.
Суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении Тофига Гасанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.
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