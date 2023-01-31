Арестован начальник Пенитенциарной службы Нахчывана, генерал-майор юстиции Тофиг Этибар оглу Гасанов.

Как передает Day.Az, Тофиг Гасанов подозревается в получении взяток в особо крупных размерах и в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ходатайство следственного органа об избрании в отношении генерал-майора меры пресечения направлено в Сабаильский районный суд.

Суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении Тофига Гасанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.