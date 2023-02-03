https://news.day.az/society/1534478.html В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении декана вуза
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении декана вуза
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены незаконные действия должностного лица, получавшего взятки от студентов.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Генпрокуратуре Азербайджана, в отношении декана Азербайджанского государственного аграрного университета Фамиля Насибова возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 УК АР (повторное получение взятки), и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с отстранением от должности по решению суда.
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