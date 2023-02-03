В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, 21 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Два пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 042 факта заражения коронавирусной инфекцией. 817 760 человек вылечились, 10 094 скончались, число активных больных - 188.

За прошедшие сутки проведено 1 982 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 493 215 тестов.