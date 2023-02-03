https://news.day.az/society/1534650.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, 21 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Два пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 042 факта заражения коронавирусной инфекцией. 817 760 человек вылечились, 10 094 скончались, число активных больных - 188.
За прошедшие сутки проведено 1 982 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 493 215 тестов.
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