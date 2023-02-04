Смертельное ДТП в Баку

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте Зии Буниятова.

Автомобиль, управляемый жительницей Баку Эйнуллаевой Гюльнарой Расим гызы (1981 г.р.), потерял управление, наехал на барьерное ограждение, после чего выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, управляемый жителем города Баку Гурбановым Саидом Эльмар оглу (1990 г.р.).

В результате Саид Гурбанов погиб на месте происшествия.

Г.Эйнуллаева и ее пассажиры Багиров Ниджат Арзу оглу (2000 г.р.) и Аббасов Сабухи Ислам оглу (1981 г.р.) с травмами различной степени тяжести были доставлены в Сабунчинский медицинский центр.

По факту возбуждено уголовное дело.