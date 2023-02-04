Состоялось открытие Международной научно-практической конференции

В рамках "Года Гейдара Алиева" Институт кардиологии Министерства здравоохранения провел церемонию открытия Международной научно-практической конференции на тему "Кардиоонкология: современные взгляды на проблему".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, открывая мероприятие вступительным словом, заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов отметил исключительную роль великого лидера Гейдара Алиева в истории государственности Азербайджана: "В истории есть такие личности, которые своей решимостью вели за собой свой народ, и в самые судьбоносные моменты выходили победителями. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев вошел в современную мировую историю как великая личность, человек необыкновенного интеллекта, врожденного таланта, мудрый государственный деятель, оставивший яркий и неизгладимый след".

По его словам, одна из важнейших сфер, которой общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание, была связана со здоровьем людей, развитием здравоохранения и медицинской науки, подготовкой грамотных, знающих людей - настоящих профессиональных врачебных кадров: "Одним из ключевых моментов, на которые обращал внимание общенациональный лидер в развитии здравоохранения, стало благоустройство существующих учреждений здравоохранения, строительство новых медицинских учреждений. Сегодня, как и в других сферах, стратегия социально ориентированной политики великого лидера в области здравоохранения успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым".

"Сегодняшняя международная научно-практическая конференция посвящена одной из самых актуальных областей медицины - кардиоонкологии, которая находится на пересечении кардиологии и онкологии. Надеюсь, что научно - практическая конференция будет полезна каждому участнику, будет проведен эффективный обмен мнениями по обсуждаемым темам", - сказал замминистра.

Председатель Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, подчеркнув важность проводимой научной конференции для азербайджанской медицины и науки, отметил актуальность такой проблемы, как кардиоонкология, в нашей стране.

Директор Научно-исследовательского института кардиологии Гюльназ Дадашова отметила важность жизни и деятельности великого лидера с точки зрения донесения его будущим поколениям, подчеркнув, что прогрессивное политическое наследие, заложенное Гейдаром Алиевым, решительно реализуется Президентом Ильхамом Алиевым. Предоставляя информацию о мероприятии, Г.Дадашова отметила, что в конференции принимают участие известные эксперты, работающие на стыке нескольких смежных специальностей - кардиологии, онкологии и сердечно-сосудистой хирургии.

На трехдневной международной конференции с участием около 400 врачей были заслушаны доклады об актуальных научных и практических аспектах нового направления в медицине - кардиоонкологии, проведено обсуждение этой темы и даны ответы на вопросы. Также в рамках конференции проведены курсы "Анатомия сердца", "ЭКГ", "ЭХО-КГ" и "CPR".

Международная научно-практическая конференция аккредитована Научно-медицинским советом Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и имеет кредитный рейтинг 24 DTT. В конце мероприятия участникам были вручены сертификаты.