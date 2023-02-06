Медиа-структура, не входящая в реестр, не сможет функционировать

В Азербайджане не смогут функционировать медиа-структуры, не входящие в медиа-реестр.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на заседании Совета печати исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов.

Он отметил, что все медиа-структуры, действующие в Азербайджане, должны зарегистрироваться в медиа-реестре.

"В связи с этим мы установили для субъектов медиа срок в шесть месяцев. Субъект медиа в Азербайджане должен заявить о своей деятельности. Чтобы заявить о своей деятельности, это учреждение должно войти в реестр медиа. Если в течение 6 месяцев какой-либо медиа-субъект не попадет в реестр, мы выявим эту организацию и обратимся в суд. Суд также прекратит деятельность этого медиа-субъекта", - сказал Исмаилов.