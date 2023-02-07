В Баку сдан в эксплуатацию жилой дом для лиц с нарушением зрения

В Баку сдан в эксплуатацию 132-квартирный жилой дом для лиц с нарушением зрения.

Об этом в интервью Trend сказал председатель правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов, передает Day.Az.

Он отметил, что регулярно усиливается социальное обеспечение слабовидящих и незрячих граждан, осуществляется их обеспечение жильем.

"В последние годы для этой категории лиц в Наримановском районе города Баку был построен и введен в эксплуатацию 132-квартирный жилой дом. А в 2021-2022 годах лицам с ограниченными возможностями зрения было предоставлено более 450 квартир в новых жилых комплексах города Баку и Абшеронского района, и этот процесс продолжается",- сказал Бехбудов.

Напомним, что Министерством труда и социальной защиты населения лицам с нарушением зрения назначается трудовая пенсия или пособие по инвалидности, а лицам, которым установлена инвалидность в связи с 81-100-процентным нарушением функций организма, наряду с этими видами социального обеспечения предоставляется ежемесячная президентская пенсия. Размер этой пенсии также на 61,5 процента выше для людей с ограниченными возможностями зрения по сравнению с другими. Ежемесячная президентская пенсия выплачивается также людям, осуществляющим уход за лицами с 81-100-процентным нарушением функций организма или лицами с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет. Кроме того, при обучении на платной основе инвалидов в связи с нарушением функций организма на 61-100 процентов, а также инвалидов в возрасте до 18 лет, в том числе лиц с ограниченными возможностями зрения - обучение оплачивается из средств государственного бюджета.