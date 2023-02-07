Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 8 февраля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. К ночи местами выпадут осадки с переходом в мокрый снег. Сильный северо-западный ветер.

Ожидается аномальный ход температуры воздуха, ночью и утром до 4° тепла, вечером около 0°.

Атмосферное давление повысится с 761 мм. рт.ст. до 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются осадки, мокрый снег и снег.

В горных и предгорных районах ожидаются интенсивные осадки, временами туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-5° тепла, днем 5-8° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, днем 0-5 ° мороза.

На дорогах гололедица.