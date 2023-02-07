https://news.day.az/society/1535873.html В Генпрокуратуре Азербайджана произведены новые кадровые назначения
В Генпрокуратуре Азербайджана произведены новые кадровые назначения
В Генеральной прокуратуре Азербайджана произведены новые кадровые назначения.
Как сообщили во вторник Day.Az в Генпрокуратуре, приказом Генпрокурора Кямрана Алиева Махир Аббасов назначен начальником Управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности органов государственной безопасности, по чрезвычайным ситуациям и пограничной службы.
Другим распоряжением Кямрана Алиева Салех Гаджиев назначен на должность руководителя пресс-службы Генеральной прокуратуры.
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