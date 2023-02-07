Спасатели МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Кахраманмараше 11 человек

В ходе поисково-спасательных операций, проведенных в районе Кахраманмараш в Турции, серьезно пострадавшем от землетрясения, спасатели МЧС Азербайджана спасли из-под обломков 11 человек, а также извлекли 20 тел, сообщает во вторник Day.Az.

О ходе спасательных операций будет предоставлена дополнительная информация.

Как сообщалось ранее, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева с целью ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции и поддержки поисково-спасательных операций в братской стране в зоне бедствия работают спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 544, пострадал 26 721 человек.