Азербайджанские дети несут свои одежду и игрушки детям Турции

Страшное землетрясение в Турции затронуло миллионы сердец, из многих стран мира поступает помощь пострадавшим, и очень трогательно, когда дети стараются оказать помощь детям. Так, в Азербайджане дети помогают своим сверстникам - братьям и сестрам из Турции. Ведь многие остались без крова, лишились всего, находятся в тяжелом положении, а некоторые потеряли родителей, других родственников. И в такой час очень важна поддержка также и сверстников, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В один из новых пунктов сбора гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, наряду со взрослыми, приходят и дети. Одни несут свои игрушки, другие - одежду и даже постельное белье. Очень трогательно! Душа ребёнка святостью чиста, она светла, наивна и проста, и вдохновенно ищет понимания, когда любовью и милосердием к ближнему полна... Вдохнуть в детское сердце стремление творить добро не для человеческих глаз, а для самого себя, из внутренних своих побуждений, одухотворить этим стремлением личность - в этом добрая половина всех секретов воспитания. И в эти трудные дни для Турции дети Азербайджана рядом с братским народом!

Напомним, что гуманитарную помощь можно привезти в Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева, расположенный по адресу: г. Баку, ул. Аббаса Саххата, 2 (Тбилисский проспект).

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 9057, пострадавших - 52 979 человек.