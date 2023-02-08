Мошенничество под видом помощи пострадавшим от землетрясения

В последние дни при вводе в поисковик Google запроса "помощь для пострадавших при землетрясении" на первое место по результатам поиска выходит фейковый сайт.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, информацией об этом поделился один из пользователей Instagram.

Так, на данном сайте указан поддельный адрес сайта Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), а при перечислении средств для пострадавших от землетрясения в Турции на указанный там счет деньги с банковских карт уходят мошенникам.

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