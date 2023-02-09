Спасены граждане, оказавшиеся в ущелье горного хребта Боздаг

В районе горного хребта Боздаг, около города Мингячевир, группа граждан оказалась в беспомощном положении на дне одного из ущелий.

Как сообщает в четверг Day.Az, на место были привлечены спасатели Противопожарной службы МЧС Азербайджана.

Выяснилось, на горном хребте Боздаг три человека спустились в ущелье, глубиной около 50 метров и не могут самостоятельно выбраться.

Усилиями спасателей всех троих граждан удалось вывести из ущелья.