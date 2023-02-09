https://news.day.az/society/1536472.html Спасены граждане, оказавшиеся в ущелье горного хребта Боздаг - ФОТО - ВИДЕО
Спасены граждане, оказавшиеся в ущелье горного хребта Боздаг - ФОТО - ВИДЕО
В районе горного хребта Боздаг, около города Мингячевир, группа граждан оказалась в беспомощном положении на дне одного из ущелий.
Как сообщает в четверг Day.Az, на место были привлечены спасатели Противопожарной службы МЧС Азербайджана.
Выяснилось, на горном хребте Боздаг три человека спустились в ущелье, глубиной около 50 метров и не могут самостоятельно выбраться.
Усилиями спасателей всех троих граждан удалось вывести из ущелья.
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