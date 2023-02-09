https://news.day.az/society/1536538.html Фонд YAŞAT погасил долг шехида Отечественной войны
Фонд YAŞAT погасил долг шехида Отечественной войны
Фонд YAŞAT погасил долговые обязательства Эльдара Гасанлы, ставшего шехидом в боях на Кяльбаджарском направлении.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Фонде.
Отмечено, что улучшены бытовые условия семьи шехида, покрыты медицинские расходы и долговые обязательства, на имя его ребенка был открыт депозитный счет, на который было зачислено 5 000 AZN.
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