Фонд YAŞAT погасил долг шехида Отечественной войны

Фонд YAŞAT погасил долговые обязательства Эльдара Гасанлы, ставшего шехидом в боях на Кяльбаджарском направлении.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Фонде.

Отмечено, что улучшены бытовые условия семьи шехида, покрыты медицинские расходы и долговые обязательства, на имя его ребенка был открыт депозитный счет, на который было зачислено 5 000 AZN.