https://news.day.az/society/1541892.html Зарплата учителей должна достигнуть тысячи манатов - Эмин Амруллаев
Зарплата учителей должна достигнуть тысячи манатов - Эмин Амруллаев
Ожидается, что в течение очередных 4 лет заработная плата учителей вырастет еще на 15 процентов.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом во время брифинга сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Он отметил, что через 2-3 года заработная плата учителей должна достигнуть тысячи манатов.
"Учителя, продемонстрировавшие высокие результаты на экзамене по сертификации в прошлом году, получают зарплату в размере 1 195 манатов", - добавил министр.
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