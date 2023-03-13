Должностные лица попались на взятках в Азербайджане

Должностные лица, получившие взятки в связи с призывом на военную службу, были пойманы с поличным.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были задержаны с поличным должностные лица Сабунчинского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу при получении взяток от граждан.

Выявлены обоснованные подозрения в получении взяток заместителем начальника упомянутой структуры - начальником мобилизационного отдела Адилем Гусейновым взамен на продление отсрочки на 3 года на основании поддельного медицинского заключения, и начальником отдела призыва на действительную военную службу Сабунчинского районного управления Тогрулом Искендеровым - взамен на непривлечение к действительной военной службе.

При обыске у этих должностных лиц и в их служебных помещениях были обнаружены и изъяты доказательства, имеющие значение по делу.

По уголовному делу, возбужденному в Главном управлении, Адиль Гусейнов и Тогрул Искендеров были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса и на основании решения суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.