Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 43 человека.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, четыре человека скончались от осложнений, вызванных COVID.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 829 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 715 человек прошли лечение и выздоровели, 10 151 скончался, 249 продолжают лечение.

За прошедший период проведено 7 545 906 тестов, сегодня - 820.