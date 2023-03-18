https://news.day.az/society/1547987.html В Агдаме экскаватор подорвался на мине
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
В Агдаме экскаватор подорвался на мине.
Об этом сообщили Day.Az в субботу в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.
Разрыв мины произошел на поле в районном селе Афатлы во время проведения хозяйственных работ.
Управлявший экскаватором житель села Эльмир Юсифов получил травмы легкой степени тяжести.
Проводится расследование инцидента.
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