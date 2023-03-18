В Агдаме экскаватор подорвался на мине
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В Агдаме экскаватор подорвался на мине.

Об этом сообщили Day.Az в субботу в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Разрыв мины произошел на поле в районном селе Афатлы во время проведения хозяйственных работ.

Управлявший экскаватором житель села Эльмир Юсифов получил травмы легкой степени тяжести.

Проводится расследование инцидента.