В Баку задержан вооруженный человек

В результате операции, проведенной сотрудниками отдела уголовного розыска Управления полиции Пираллахинского района города Баку, было задержано лицо, незаконно хранившее огнестрельное оружие.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МВД Азербайджана, в ходе мероприятия был задержан ранее судимый Самир Алиев.

При нем были обнаружены пистолет ПМ (пистолет Макарова), одна обойма и пять патронов. Самир Алиев заявил, что некоторое время назад приобрел огнестрельное оружие с целью перепродажи.

По факту в Управлении полиции Пираллахинского района Баку продолжаются расследования.