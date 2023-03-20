https://news.day.az/society/1548330.html В Баку задержан вооруженный человек - ВИДЕО
В Баку задержан вооруженный человек - ВИДЕО
В результате операции, проведенной сотрудниками отдела уголовного розыска Управления полиции Пираллахинского района города Баку, было задержано лицо, незаконно хранившее огнестрельное оружие.
Как сообщили в понедельник Day.Az в МВД Азербайджана, в ходе мероприятия был задержан ранее судимый Самир Алиев.
При нем были обнаружены пистолет ПМ (пистолет Макарова), одна обойма и пять патронов. Самир Алиев заявил, что некоторое время назад приобрел огнестрельное оружие с целью перепродажи.
По факту в Управлении полиции Пираллахинского района Баку продолжаются расследования.
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