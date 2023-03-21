В Баку задержан вооруженный мужчина.

Как сообщили во вторник Day.Az в МВД Азербайджана, он был задержан на территории Сабунчинского района города Баку.

"В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 13-го отдела Сабунчинского РОП на основе поступившей информации, был задержан ранее судимый житель города С.Ибрагимов. В ходе осмотра у него были обнаружены и изъяты пистолет марки "Макаров" со стертым номером, три патрона и около 7 граммов метамфетамина", - говорится в сообщении.