https://news.day.az/society/1548754.html МВД раскрыло статистику преступлений за сутки
МВД раскрыло статистику преступлений за сутки
Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 34 преступления, зарегистрированных на территории страны 21 марта, а также три преступления, зафиксированных ранее. По подозрению в совершении преступлений задержаны 27 человек.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Задержаны и переданы в соответствующие инстанции в общей сложности 14 человек, в том числе семь разыскиваемых должников.
Выявлено восемь фактов, связанных с оборотом наркотиков, и один факт незаконного хранения оружия и боеприпасов.
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