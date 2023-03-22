МВД раскрыло статистику преступлений за сутки

Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 34 преступления, зарегистрированных на территории страны 21 марта, а также три преступления, зафиксированных ранее. По подозрению в совершении преступлений задержаны 27 человек.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Задержаны и переданы в соответствующие инстанции в общей сложности 14 человек, в том числе семь разыскиваемых должников.

Выявлено восемь фактов, связанных с оборотом наркотиков, и один факт незаконного хранения оружия и боеприпасов.