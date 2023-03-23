У Огтая Алиева было очень доброе сердце

Не могла поверить, когда во время прямого эфира узнала о гибели Огтая Алиева... У него были очень доброе сердце и чистая душа.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказала в четверг журналистам член Союза композиторов Азербайджана, заслуженная артистка, певица и композитор Эльза Сеидджахан, передает Day.Az.

"Его уход - большая потеря для нашего искусства, культуры, музыки... Последний раз с Огтаем Алиевым мы виделись на премьере одного из кинофильмов. Немного пообщались, он рассказал об идее нового проекта. Огтай Алиев и его супруга Диляра ханум - люди, которые всегда поддерживали друзей и близких в трудную минуту, были рядом", - сказала заслуженная артистка.

Напомним, что Огтай Алиев погиб в дорожно-транспортном происшествии накануне. ДТП произошло на въезде на Вторую кольцевую дорогу на территории поселка Сарай. В результате ДТП перевернулся автомобиль, в котором находились генеральный директор SOY Production Огтай Алиев, его супруга Диляра Алиева и Мехрибан Заки. Oгтай Алиев скончался на месте происшествия.