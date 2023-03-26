В Джалилабаде перевернулся автомобиль
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В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории села Гаразенджир перевернулся легковой автомобиль.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили жители Джалилабадского района Ряван Бабаев, 2004 г.р, Рамиз Ибаев,1993 г.р. и Сахиль Ахмедов, 2005 г.р.

Пострадавшие госпитализированы. По факту ведется расследование.