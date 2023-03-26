https://news.day.az/society/1549694.html В Джалилабаде перевернулся автомобиль - есть пострадавшие
В Джалилабаде перевернулся автомобиль - есть пострадавшие
В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории села Гаразенджир перевернулся легковой автомобиль.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили жители Джалилабадского района Ряван Бабаев, 2004 г.р, Рамиз Ибаев,1993 г.р. и Сахиль Ахмедов, 2005 г.р.
Пострадавшие госпитализированы. По факту ведется расследование.
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