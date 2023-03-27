С банковского счета жителя Баку украдены деньги.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 41-го отделения полиции Сабаильского РУП, 24 марта был выявлен и задержан житель Агстафинского района Ниямеддин Исмайылов, подозреваемый в хищении 1 180 манатов с банковского счета одного из жителей столицы.

По факту проводится расследование.