В Азербайджане ухудшится погода

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром 28 марта ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, а 29 марта в первой половине дня юго-западный ветер местами усилится до 15-20 м/с.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в ночь на 28 марта местами возможны дожди.

В районах Азербайджана сегодня с полудня и до завтрашнего утра и днем 29 марта, преимущественно в горных и предгорных районах, ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с.