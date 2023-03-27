https://news.day.az/society/1550004.html В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром 28 марта ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, а 29 марта в первой половине дня юго-западный ветер местами усилится до 15-20 м/с.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в ночь на 28 марта местами возможны дожди.
В районах Азербайджана сегодня с полудня и до завтрашнего утра и днем 29 марта, преимущественно в горных и предгорных районах, ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с.
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