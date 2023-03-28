Фактическая погода в Азербайджане

Синоптики рассказали о фактической погоде в Азербайджане.

Как сообщили во вторник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 28 марта на территории страны местами были осадки, в горах - снег, а в некоторых районах усилился северо-западный ветер.

В Садараке выпало 12 мм осадков, в Шаруре 9 мм, в Гедабее - 8 мм, в Шахбузе - 6 мм, в Нахчыване, Джульфе, Грызе, Ордубаде - 5 мм, в Шахдаге, Дашкесане - 4 мм, в Гусаре, Шеки, Товузе - 3 мм, в Гахе, Гейгеле, Агстафе - 2 мм, в Нафталане, Гяндже, Шамире, Джейранчеле, Балакене, Огузе, Габале, Алтыагадже, Шамахы, Загатале, Гобустане, Губе, Халтане, Сабирабаде, Нефтчале, Астаре - 1 мм. В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не наблюдалось.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 2 см, в Грызе - 1 см.

Скорость северо-западного ветра составила в Нафталане - 28 м/с, в Тертере - 20 м/с, в Барде - 19 м/с, в Гяндже - 18 м/с, в Шабране - 17 м/с, в Шамкире - 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове до 17 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн достигала 2,1 метра.

Туман наблюдался в Сумгайыте, Дашкесане, Гейгеле, Шахдаге, Грызе, Шеки, Гахе, Лерике.

Температура воздуха 27 марта в Баку была на 7,2 °С выше климатической нормы, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 20 °С, в Нахчыване - 23 °С, в горных районах - 12 °С, в низменных районах - 22 °С.

Ожидается, что с утра 28 марта осадки прекратятся, со второй половины дня 28 и 29 марта погода на территории страны будет стабильной, преимущественно без осадков, ожидается усиление умеренного южного ветра.