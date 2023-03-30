В апреле 12 дней будут нерабочими
В апреле нас ждут 12 выходных дней.
Как передает Day.Az, количество нерабочих дней определяется согласно Трудовому кодексу и Постановлению Кабинета министров №438 от 9 декабря 2022 года "Об установлении дней Новруза, Рамазана и Гурбан - праздников на 2023 год".
Итак, 21 и 22 числа следующего месяца - праздник Рамазан. В 2023 году в связи с тем, что межнедельные выходные дни совпадают с праздничными днями, которые не считаются рабочими днями, так как 22 апреля приходится на субботу, 24 апреля также является выходным днем при пятидневной рабочей неделе.
Таким образом, 21, 22, 23, 24 апреля подряд являются нерабочими днями. Всего в следующем месяце работы не будет 12 дней, включая выходные.
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