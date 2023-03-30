В апреле 12 дней будут нерабочими

В апреле нас ждут 12 выходных дней.

Как передает Day.Az, количество нерабочих дней определяется согласно Трудовому кодексу и Постановлению Кабинета министров №438 от 9 декабря 2022 года "Об установлении дней Новруза, Рамазана и Гурбан - праздников на 2023 год".

Итак, 21 и 22 числа следующего месяца - праздник Рамазан. В 2023 году в связи с тем, что межнедельные выходные дни совпадают с праздничными днями, которые не считаются рабочими днями, так как 22 апреля приходится на субботу, 24 апреля также является выходным днем ​​при пятидневной рабочей неделе.

Таким образом, 21, 22, 23, 24 апреля подряд являются нерабочими днями. Всего в следующем месяце работы не будет 12 дней, включая выходные.