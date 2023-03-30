Изменения на крупном проспекте Баку

Внесены изменения в организацию движения на пересечении проспекта Бабека с улицей Огтая Велиева.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА), в рамках проводимых работ разделительная полоса на перекрестке была ликвидирована.

Организованы новый перекресток и пешеходные переходы одного уровня. Установлены соответствующие дорожные знаки и нанесены линии разметки, также проведены инфраструктурные работы, построены новые тротуары и пандусы.

В результате северная и южная части проспекта Бабека соединены посредством улицы О.Велиева. Это сократило путь транспортных средств на 2,5 км, а нагрузка на существующие развязки на проспекте снизилась на 50%.