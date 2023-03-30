https://news.day.az/society/1550939.html На этой дороге будет ограничено движение автотранспорта
На этой дороге будет ограничено движение автотранспорта
2 апреля с 08:00 до 22:00 на дороге Баксол в Наримановском районе Баку будет ограничено движение транспортных средств.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Госагентства автомобильных дорог, ограничение связано с ремонтными работами, которые будут проводиться на железной дороге.
Просьба к водителям с пониманием отнестись к проводимым работам и пользоваться альтернативными дорогами в этом промежутке времени.
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