На этой дороге будет ограничено движение автотранспорта

2 апреля с 08:00 до 22:00 на дороге Баксол в Наримановском районе Баку будет ограничено движение транспортных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Госагентства автомобильных дорог, ограничение связано с ремонтными работами, которые будут проводиться на железной дороге.

Просьба к водителям с пониманием отнестись к проводимым работам и пользоваться альтернативными дорогами в этом промежутке времени.