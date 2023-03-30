https://news.day.az/society/1550969.html К сведению желающих учиться за рубежом
"С 30 марта начинается прием документов на 2023-2024 учебный год в рамках "Государственной программы обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы".
К сведению желающих учиться за рубежом
"С 30 марта начинается прием документов на 2023-2024 учебный год в рамках "Государственной программы обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы".
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования.
Крайний срок приема документов - 23:59 1 июня 2023 года.
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