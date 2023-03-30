К сведению желающих учиться за рубежом

"С 30 марта начинается прием документов на 2023-2024 учебный год в рамках "Государственной программы обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы".



Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования.



Крайний срок приема документов - 23:59 1 июня 2023 года.